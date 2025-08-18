Mis on VitaNova (SHOW)

Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.

Kui palju on VitaNova (SHOW) tänapäeval väärt? Reaalajas SHOW hind USD on 0.00238509 USD. Milline on VitaNova turukapitalisatsioon? SHOW turukapitalisatsioon on $ 2.39M USD. Milline on SHOW ringlev varu? SHOW ringlev varu on 1.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHOW (ATH) hind? SHOW saavutab ATH hinna summas 0.00596445 USD. Milline on SHOW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHOW kauplemismaht on -- USD.

