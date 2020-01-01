VitAI (VITAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VitAI (VITAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VitAI (VITAI) teave VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back Ametlik veebisait: https://www.vitalikai.com/ Valge raamat: https://www.vitalikai.com/terminal Ostke VITAI kohe!

VitAI (VITAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VitAI (VITAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68,48K $ 68,48K $ 68,48K Koguvaru: $ 99,22M $ 99,22M $ 99,22M Ringlev varu: $ 99,22M $ 99,22M $ 99,22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68,48K $ 68,48K $ 68,48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,04953982 $ 0,04953982 $ 0,04953982 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0,00069015 $ 0,00069015 $ 0,00069015 Lisateave VitAI (VITAI) hinna kohta

VitAI (VITAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VitAI (VITAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VITAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VITAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VITAI tokeni tokenoomikat, avastage VITAI tokeni reaalajas hinda!

VITAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VITAI võiks suunduda? Meie VITAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VITAI tokeni hinna ennustust kohe!

