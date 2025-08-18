Mis on VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

Üksuse VitAI (VITAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

VitAI (VITAI) tokenoomika

VitAI (VITAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VITAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VitAI (VITAI) kohta Kui palju on VitAI (VITAI) tänapäeval väärt? Reaalajas VITAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VITAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VITAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VitAI turukapitalisatsioon? VITAI turukapitalisatsioon on $ 72.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VITAI ringlev varu? VITAI ringlev varu on 99.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VITAI (ATH) hind? VITAI saavutab ATH hinna summas 0.04953982 USD . Mis oli kõigi aegade VITAI madalaim (ATL) hind? VITAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VITAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VITAI kauplemismaht on -- USD . Kas VITAI sel aastal kõrgemale ka suundub? VITAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VITAI hinna ennustust

