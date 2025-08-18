Rohkem infot VITAI

VITAI Hinnainfo

VITAI Valge raamat

VITAI Ametlik veebisait

VITAI Tokenoomika

VITAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

VitAI logo

VitAI hind (VITAI)

Loendis mitteolevad

1 VITAI/USD reaalajas hind:

$0.00072748
$0.00072748$0.00072748
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
VitAI (VITAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:25:22 (UTC+8)

VitAI (VITAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04953982
$ 0.04953982$ 0.04953982

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.25%

+19.92%

+19.92%

VitAI (VITAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VITAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VITAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04953982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VITAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.25% 24 tunni vältel +19.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VitAI (VITAI) – turuteave

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

--
----

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

99.22M
99.22M 99.22M

99,218,209.36166799
99,218,209.36166799 99,218,209.36166799

VitAI praegune turukapitalisatsioon on $ 72.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VITAI ringlev varu on 99.22M, mille koguvaru on 99218209.36166799. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.18K.

VitAI (VITAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VitAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VitAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VitAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VitAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.25%
30 päeva$ 0+23.52%
60 päeva$ 0+43.73%
90 päeva$ 0--

Mis on VitAI (VITAI)

VitAI is the first AI agent on the Arbitrum blockchain, designed to provide users with an interactive experience with a digital representation of Vitalik Buterin, Ethereum's co-founder. This isn’t your average AI bot - it’s your 24/7 Ethereum bullposter, your onchain wingman, and your hype partner for all things crypto. Whether you’re farming, swapping, hunting for alpha or just vibing, VitAI got your back

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VitAI (VITAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

VitAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on VitAI (VITAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VitAI (VITAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VitAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VitAI hinna ennustust kohe!

VITAI kohalike valuutade suhtes

VitAI (VITAI) tokenoomika

VitAI (VITAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VITAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VitAI (VITAI) kohta

Kui palju on VitAI (VITAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas VITAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VITAI/USD hind?
Praegune hind VITAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VitAI turukapitalisatsioon?
VITAI turukapitalisatsioon on $ 72.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VITAI ringlev varu?
VITAI ringlev varu on 99.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VITAI (ATH) hind?
VITAI saavutab ATH hinna summas 0.04953982 USD.
Mis oli kõigi aegade VITAI madalaim (ATL) hind?
VITAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VITAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VITAI kauplemismaht on -- USD.
Kas VITAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
VITAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VITAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:25:22 (UTC+8)

VitAI (VITAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.