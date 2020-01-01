Virus Protocol (VIRUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Virus Protocol (VIRUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Virus Protocol (VIRUS) teave The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution. Ametlik veebisait: https://virus-protocol.com/ Valge raamat: https://docs.virus-protocol.com/ Ostke VIRUS kohe!

Virus Protocol (VIRUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Virus Protocol (VIRUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.04K $ 43.04K $ 43.04K Koguvaru: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Ringlev varu: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.04K $ 43.04K $ 43.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00426563 $ 0.00426563 $ 0.00426563 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Virus Protocol (VIRUS) hinna kohta

Virus Protocol (VIRUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Virus Protocol (VIRUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VIRUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VIRUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VIRUS tokeni tokenoomikat, avastage VIRUS tokeni reaalajas hinda!

VIRUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VIRUS võiks suunduda? Meie VIRUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VIRUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!