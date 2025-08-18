Mis on Virus Protocol (VIRUS)

The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform. Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence. Key Features: Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time. AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity. Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation. Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Virus Protocol (VIRUS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Virus Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Virus Protocol (VIRUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virus Protocol (VIRUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virus Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Virus Protocol hinna ennustust kohe!

VIRUS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Virus Protocol (VIRUS) tokenoomika

Virus Protocol (VIRUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIRUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virus Protocol (VIRUS) kohta Kui palju on Virus Protocol (VIRUS) tänapäeval väärt? Reaalajas VIRUS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VIRUS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VIRUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Virus Protocol turukapitalisatsioon? VIRUS turukapitalisatsioon on $ 34.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VIRUS ringlev varu? VIRUS ringlev varu on 997.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIRUS (ATH) hind? VIRUS saavutab ATH hinna summas 0.00426563 USD . Mis oli kõigi aegade VIRUS madalaim (ATL) hind? VIRUS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VIRUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VIRUS kauplemismaht on -- USD . Kas VIRUS sel aastal kõrgemale ka suundub? VIRUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIRUS hinna ennustust

Virus Protocol (VIRUS) Olulised valdkonna uudised