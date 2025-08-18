Mis on VirtuSwap (VRSW)

VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW.

Üksuse VirtuSwap (VRSW) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

VirtuSwap (VRSW) tokenoomika

VirtuSwap (VRSW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VRSW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VirtuSwap (VRSW) kohta Kui palju on VirtuSwap (VRSW) tänapäeval väärt? Reaalajas VRSW hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VRSW/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VRSW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VirtuSwap turukapitalisatsioon? VRSW turukapitalisatsioon on $ 4.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VRSW ringlev varu? VRSW ringlev varu on 619.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VRSW (ATH) hind? VRSW saavutab ATH hinna summas 0.03881494 USD . Mis oli kõigi aegade VRSW madalaim (ATL) hind? VRSW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VRSW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VRSW kauplemismaht on -- USD . Kas VRSW sel aastal kõrgemale ka suundub? VRSW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VRSW hinna ennustust

