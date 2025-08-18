VirtuSwap hind (VRSW)
--
--
0.00%
0.00%
VirtuSwap (VRSW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VRSW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VRSWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03881494 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on VRSW muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VirtuSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 4.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VRSW ringlev varu on 619.51M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.73K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse VirtuSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VirtuSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VirtuSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VirtuSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-96.65%
|60 päeva
|$ 0
|-96.37%
|90 päeva
|$ 0
|--
VirtuSwap goal is to make DEX trading as efficient as CEX trading. VirtuSwap innovation is centered on two main aspects. Firstly, the VirtuSwap AMM based DEX implement a new backend architecture that uses “Virtual Reserves”, which enable to significantly increase liquidity efficiency while solving the problem of indirect trades that 99% of crypto-assets suffers from. VirtuSwap DEX achieves that by enabling Liquidity Pools to hold, for a limited scope, making all pools work as an orchestra to direct liquidity to the trade, thus eliminating the need for costly indirect trade when trading assets with insufficient direct liquidity. Secondly, VirtuSwap developed the “Minerva Engine”, an AI-based optimizer that analyzes real trading activity to suggest the optimal allocation of economic incentives to Liquidity Providers, thus making VRSW emission allocation derive from informed real data basis. In the future VirtuSwap will also incorporate a hedging model that will enable small to medium cap project who suffers the most from insufficient direct liquidity, to support trading with multiple assets by opening a single pool. VRSW token is VirtuSwap governance token, and can be used for Staking or Locking to receive increased economic incentives, as well as voting on the governance of the protocol using vote-escrowed VRSW, noted as gVRSW.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.