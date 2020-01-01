VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) teave Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents' investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. Ametlik veebisait: https://app.virtubeauty.fun Valge raamat: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.34K $ 19.34K $ 19.34K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 960.21M $ 960.21M $ 960.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.15K $ 20.15K $ 20.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VBEA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VBEA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VBEA tokeni tokenoomikat, avastage VBEA tokeni reaalajas hinda!

VBEA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VBEA võiks suunduda? Meie VBEA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

