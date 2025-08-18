Rohkem infot VBEA

VirtuBeauty by Virtuals logo

VirtuBeauty by Virtuals hind (VBEA)

Loendis mitteolevad

1 VBEA/USD reaalajas hind:

--
----
+2.50%1D
mexc
USD
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:39:44 (UTC+8)

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-7.44%

+2.56%

+1.58%

+1.58%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VBEA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VBEAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VBEA muutunud -7.44% viimase tunni jooksul, +2.56% 24 tunni vältel +1.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) – turuteave

$ 17.56K
$ 17.56K$ 17.56K

--
----

$ 18.29K
$ 18.29K$ 18.29K

960.21M
960.21M 960.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VirtuBeauty by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 17.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VBEA ringlev varu on 960.21M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.29K.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VirtuBeauty by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VirtuBeauty by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VirtuBeauty by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VirtuBeauty by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.56%
30 päeva$ 0-18.46%
60 päeva$ 0-39.23%
90 päeva$ 0--

Mis on VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.

Üksuse VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

VirtuBeauty by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VirtuBeauty by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VirtuBeauty by Virtuals hinna ennustust kohe!

VBEA kohalike valuutade suhtes

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenoomika

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VBEA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) kohta

Kui palju on VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VBEA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VBEA/USD hind?
Praegune hind VBEA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VirtuBeauty by Virtuals turukapitalisatsioon?
VBEA turukapitalisatsioon on $ 17.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VBEA ringlev varu?
VBEA ringlev varu on 960.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VBEA (ATH) hind?
VBEA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade VBEA madalaim (ATL) hind?
VBEA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VBEA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VBEA kauplemismaht on -- USD.
Kas VBEA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VBEA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VBEA hinna ennustust.
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.