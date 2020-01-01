Virtuals Index (VTF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Virtuals Index (VTF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Virtuals Index (VTF) teave Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Ametlik veebisait: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x47686106181b3cefe4eaf94c4c10b48ac750370b/overview

Virtuals Index (VTF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Virtuals Index (VTF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.33K $ 97.33K $ 97.33K Koguvaru: $ 120.38K $ 120.38K $ 120.38K Ringlev varu: $ 120.38K $ 120.38K $ 120.38K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 97.33K $ 97.33K $ 97.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Kõigi aegade madalaim: $ 0.292969 $ 0.292969 $ 0.292969 Praegune hind: $ 0.809626 $ 0.809626 $ 0.809626 Lisateave Virtuals Index (VTF) hinna kohta

Virtuals Index (VTF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Virtuals Index (VTF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VTF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VTF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VTF tokeni tokenoomikat, avastage VTF tokeni reaalajas hinda!

VTF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VTF võiks suunduda? Meie VTF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

