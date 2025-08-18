Mis on Virtuals Index (VTF)

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Üksuse Virtuals Index (VTF) allikas Ametlik veebisait

Virtuals Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on Virtuals Index (VTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virtuals Index (VTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virtuals Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

VTF kohalike valuutade suhtes

Virtuals Index (VTF) tokenoomika

Virtuals Index (VTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virtuals Index (VTF) kohta Kui palju on Virtuals Index (VTF) tänapäeval väärt? Reaalajas VTF hind USD on 0.804109 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VTF/USD hind? $ 0.804109 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VTF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Virtuals Index turukapitalisatsioon? VTF turukapitalisatsioon on $ 89.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VTF ringlev varu? VTF ringlev varu on 111.76K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VTF (ATH) hind? VTF saavutab ATH hinna summas 1.32 USD . Mis oli kõigi aegade VTF madalaim (ATL) hind? VTF nägi ATL hinda summas 0.292969 USD . Milline on VTF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VTF kauplemismaht on -- USD . Kas VTF sel aastal kõrgemale ka suundub? VTF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VTF hinna ennustust

