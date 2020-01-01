Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Virtu by Virtuals (VIRTU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Virtu by Virtuals (VIRTU) teave Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot Ametlik veebisait: https://virtuai.ink/ Ostke VIRTU kohe!

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Virtu by Virtuals (VIRTU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 242.32K $ 242.32K $ 242.32K Koguvaru: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Ringlev varu: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 242.32K $ 242.32K $ 242.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00024264 $ 0.00024264 $ 0.00024264 Lisateave Virtu by Virtuals (VIRTU) hinna kohta

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VIRTU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VIRTU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VIRTU tokeni tokenoomikat, avastage VIRTU tokeni reaalajas hinda!

VIRTU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VIRTU võiks suunduda? Meie VIRTU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VIRTU tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!