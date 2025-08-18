Rohkem infot VIRTU

Virtu by Virtuals (VIRTU) hinna teave (USD)

Virtu by Virtuals (VIRTU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VIRTU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIRTUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01073685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VIRTU muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel -10.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Virtu by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 173.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VIRTU ringlev varu on 998.68M, mille koguvaru on 998684587.416548. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 173.60K.

Virtu by Virtuals (VIRTU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Virtu by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Virtu by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Virtu by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Virtu by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Virtu by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Virtu by Virtuals (VIRTU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Virtu by Virtuals (VIRTU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Virtu by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Virtu by Virtuals hinna ennustust kohe!

VIRTU kohalike valuutade suhtes

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenoomika

Virtu by Virtuals (VIRTU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIRTU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virtu by Virtuals (VIRTU) kohta

Kui palju on Virtu by Virtuals (VIRTU) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIRTU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIRTU/USD hind?
Praegune hind VIRTU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Virtu by Virtuals turukapitalisatsioon?
VIRTU turukapitalisatsioon on $ 173.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIRTU ringlev varu?
VIRTU ringlev varu on 998.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIRTU (ATH) hind?
VIRTU saavutab ATH hinna summas 0.01073685 USD.
Mis oli kõigi aegade VIRTU madalaim (ATL) hind?
VIRTU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VIRTU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIRTU kauplemismaht on -- USD.
Kas VIRTU sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIRTU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIRTU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.