Mis on Virtu by Virtuals (VIRTU)

Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot

Üksuse Virtu by Virtuals (VIRTU) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Virtu by Virtuals (VIRTU) kohta Kui palju on Virtu by Virtuals (VIRTU) tänapäeval väärt? Reaalajas VIRTU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VIRTU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VIRTU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Virtu by Virtuals turukapitalisatsioon? VIRTU turukapitalisatsioon on $ 173.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VIRTU ringlev varu? VIRTU ringlev varu on 998.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIRTU (ATH) hind? VIRTU saavutab ATH hinna summas 0.01073685 USD . Mis oli kõigi aegade VIRTU madalaim (ATL) hind? VIRTU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VIRTU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VIRTU kauplemismaht on -- USD . Kas VIRTU sel aastal kõrgemale ka suundub? VIRTU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIRTU hinna ennustust

