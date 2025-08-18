Rohkem infot VIORA

VIORA IS ONLINE logo

VIORA IS ONLINE hind (VIORA)

Loendis mitteolevad

1 VIORA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
VIORA IS ONLINE (VIORA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:56:46 (UTC+8)

VIORA IS ONLINE (VIORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00247063
$ 0.00247063$ 0.00247063

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.71%

+5.71%

VIORA IS ONLINE (VIORA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VIORA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VIORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00247063 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VIORA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VIORA IS ONLINE (VIORA) – turuteave

$ 18.53K
$ 18.53K$ 18.53K

--
----

$ 18.53K
$ 18.53K$ 18.53K

998.22M
998.22M 998.22M

998,222,684.224042
998,222,684.224042 998,222,684.224042

VIORA IS ONLINE praegune turukapitalisatsioon on $ 18.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VIORA ringlev varu on 998.22M, mille koguvaru on 998222684.224042. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.53K.

VIORA IS ONLINE (VIORA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VIORA IS ONLINE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VIORA IS ONLINE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VIORA IS ONLINE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VIORA IS ONLINE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-1.22%
60 päeva$ 0+25.57%
90 päeva$ 0--

Mis on VIORA IS ONLINE (VIORA)

👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VIORA IS ONLINE (VIORA) allikas

Ametlik veebisait

VIORA IS ONLINE hinna ennustus (USD)

Kui palju on VIORA IS ONLINE (VIORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VIORA IS ONLINE (VIORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VIORA IS ONLINE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VIORA IS ONLINE hinna ennustust kohe!

VIORA kohalike valuutade suhtes

VIORA IS ONLINE (VIORA) tokenoomika

VIORA IS ONLINE (VIORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VIORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VIORA IS ONLINE (VIORA) kohta

Kui palju on VIORA IS ONLINE (VIORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VIORA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VIORA/USD hind?
Praegune hind VIORA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VIORA IS ONLINE turukapitalisatsioon?
VIORA turukapitalisatsioon on $ 18.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VIORA ringlev varu?
VIORA ringlev varu on 998.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VIORA (ATH) hind?
VIORA saavutab ATH hinna summas 0.00247063 USD.
Mis oli kõigi aegade VIORA madalaim (ATL) hind?
VIORA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VIORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VIORA kauplemismaht on -- USD.
Kas VIORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VIORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VIORA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.