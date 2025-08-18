Mis on Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Victorai by Virtuals (VCTRAI) allikas Ametlik veebisait

Victorai by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Victorai by Virtuals (VCTRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Victorai by Virtuals (VCTRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Victorai by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Victorai by Virtuals hinna ennustust kohe!

VCTRAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenoomika

Victorai by Virtuals (VCTRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VCTRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Victorai by Virtuals (VCTRAI) kohta Kui palju on Victorai by Virtuals (VCTRAI) tänapäeval väärt? Reaalajas VCTRAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VCTRAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VCTRAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Victorai by Virtuals turukapitalisatsioon? VCTRAI turukapitalisatsioon on $ 434.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VCTRAI ringlev varu? VCTRAI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VCTRAI (ATH) hind? VCTRAI saavutab ATH hinna summas 0.00212508 USD . Mis oli kõigi aegade VCTRAI madalaim (ATL) hind? VCTRAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VCTRAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VCTRAI kauplemismaht on -- USD . Kas VCTRAI sel aastal kõrgemale ka suundub? VCTRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VCTRAI hinna ennustust

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Olulised valdkonna uudised