Viction Bridged USDT (USDT) tokenoomika

Viction Bridged USDT (USDT) teave Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility. Ametlik veebisait: https://arken.ag/bridge Ostke USDT kohe!

Viction Bridged USDT (USDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Viction Bridged USDT (USDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 70.91K $ 70.91K $ 70.91K Koguvaru: $ 70.91K $ 70.91K $ 70.91K Ringlev varu: $ 70.91K $ 70.91K $ 70.91K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 70.91K $ 70.91K $ 70.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.494536 $ 0.494536 $ 0.494536 Praegune hind: $ 0.999998 $ 0.999998 $ 0.999998 Lisateave Viction Bridged USDT (USDT) hinna kohta

Viction Bridged USDT (USDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Viction Bridged USDT (USDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDT tokeni tokenoomikat, avastage USDT tokeni reaalajas hinda!

