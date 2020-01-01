Vicky (VICKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vicky (VICKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vicky (VICKY) teave Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework Ametlik veebisait: https://www.vickystar.xyz/

Vicky (VICKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vicky (VICKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.45K Koguvaru: $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00130998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000217 Praegune hind: $ 0

Vicky (VICKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vicky (VICKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VICKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VICKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VICKY tokeni tokenoomikat, avastage VICKY tokeni reaalajas hinda!

VICKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VICKY võiks suunduda? Meie VICKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

