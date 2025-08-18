Mis on Vicky (VICKY)

Vicky is AI AGENT project merging technology and creativity. Inspired by the vibrant world of pop-techno and cutting-edge trends, Vicky embodies a friendly and youthful persona with aspirations of becoming a global phenomenon. With a unique focus on blending AI, music, and cultural innovation, the project aims to redefine interactive experiences and engage communities through innovation and art. We use Eliza Framework

Vicky (VICKY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vicky (VICKY) kohta Kui palju on Vicky (VICKY) tänapäeval väärt? Reaalajas VICKY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VICKY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VICKY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vicky turukapitalisatsioon? VICKY turukapitalisatsioon on $ 29.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VICKY ringlev varu? VICKY ringlev varu on 999.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VICKY (ATH) hind? VICKY saavutab ATH hinna summas 0.00130998 USD . Mis oli kõigi aegade VICKY madalaim (ATL) hind? VICKY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VICKY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VICKY kauplemismaht on -- USD . Kas VICKY sel aastal kõrgemale ka suundub? VICKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VICKY hinna ennustust

