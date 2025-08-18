ViciCoin hind (VCNT)
ViciCoin (VCNT) reaalajas hind on $18.46. Viimase 24 tunni jooksul VCNT kaubeldud madalaim $ 18.34 ja kõrgeim $ 18.78 näitab aktiivset turu volatiivsust. VCNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 4.15.
Lüliajalise tootluse osas on VCNT muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -1.34% 24 tunni vältel -1.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ViciCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 104.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VCNT ringlev varu on 5.70M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 184.25M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ViciCoin ja USD hinnamuutus $ -0.2515900003457.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ViciCoin ja USD hinnamuutus $ -1.2899275740.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ViciCoin ja USD hinnamuutus $ -1.0193796600.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ViciCoin ja USD hinnamuutus $ -0.210724550765826.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.2515900003457
|-1.34%
|30 päeva
|$ -1.2899275740
|-6.98%
|60 päeva
|$ -1.0193796600
|-5.52%
|90 päeva
|$ -0.210724550765826
|-1.12%
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
Kui palju on ViciCoin (VCNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ViciCoin (VCNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ViciCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake ViciCoin hinna ennustust kohe!
ViciCoin (VCNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VCNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
