Mis on ViciCoin (VCNT)

ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ViciCoin (VCNT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ViciCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ViciCoin (VCNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ViciCoin (VCNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ViciCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ViciCoin hinna ennustust kohe!

VCNT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ViciCoin (VCNT) tokenoomika

ViciCoin (VCNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VCNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ViciCoin (VCNT) kohta Kui palju on ViciCoin (VCNT) tänapäeval väärt? Reaalajas VCNT hind USD on 18.46 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VCNT/USD hind? $ 18.46 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VCNT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ViciCoin turukapitalisatsioon? VCNT turukapitalisatsioon on $ 104.95M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VCNT ringlev varu? VCNT ringlev varu on 5.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VCNT (ATH) hind? VCNT saavutab ATH hinna summas 25.01 USD . Mis oli kõigi aegade VCNT madalaim (ATL) hind? VCNT nägi ATL hinda summas 4.15 USD . Milline on VCNT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VCNT kauplemismaht on -- USD . Kas VCNT sel aastal kõrgemale ka suundub? VCNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VCNT hinna ennustust

ViciCoin (VCNT) Olulised valdkonna uudised