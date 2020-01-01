Vibing Cat (VCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vibing Cat (VCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vibing Cat (VCAT) teave The most famous cat on the internet is vibing on the Solana blockchain. Ametlik veebisait: https://vibingcat.io Ostke VCAT kohe!

Vibing Cat (VCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vibing Cat (VCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 152.89K $ 152.89K $ 152.89K Koguvaru: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ringlev varu: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.89K $ 152.89K $ 152.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 21.47 $ 21.47 $ 21.47 Kõigi aegade madalaim: $ 0.056815 $ 0.056815 $ 0.056815 Praegune hind: $ 0.12506 $ 0.12506 $ 0.12506 Lisateave Vibing Cat (VCAT) hinna kohta

Vibing Cat (VCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vibing Cat (VCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VCAT tokeni tokenoomikat, avastage VCAT tokeni reaalajas hinda!

VCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VCAT võiks suunduda? Meie VCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VCAT tokeni hinna ennustust kohe!

