Vibing logo

Vibing hind (VBG)

Loendis mitteolevad

1 VBG/USD reaalajas hind:

$0.243595
-9.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Vibing (VBG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:39:16 (UTC+8)

Vibing (VBG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.246579
24 h madal
$ 0.277736
24 h kõrge

$ 0.246579
$ 0.277736
$ 1.83
$ 0.02697948
-1.25%

-9.71%

-23.39%

-23.39%

Vibing (VBG) reaalajas hind on $0.243595. Viimase 24 tunni jooksul VBG kaubeldud madalaim $ 0.246579 ja kõrgeim $ 0.277736 näitab aktiivset turu volatiivsust. VBGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.83 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02697948.

Lüliajalise tootluse osas on VBG muutunud -1.25% viimase tunni jooksul, -9.71% 24 tunni vältel -23.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vibing (VBG) – turuteave

$ 0.00
--
$ 243.59M
0.00
1,000,000,000.0
Vibing praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. VBG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 243.59M.

Vibing (VBG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vibing ja USD hinnamuutus $ -0.0262120787716683.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vibing ja USD hinnamuutus $ -0.1179115264.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vibing ja USD hinnamuutus $ +0.0074613635.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vibing ja USD hinnamuutus $ +0.0799664933940901.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0262120787716683-9.71%
30 päeva$ -0.1179115264-48.40%
60 päeva$ +0.0074613635+3.06%
90 päeva$ +0.0799664933940901+48.87%

Mis on Vibing (VBG)

Vibing is a Web3.0 personal homepage built entirely on blockchain technology.It’s a complete platform for personal data generation and integration.Vibing is the startingpoint for people looking to access the Web3 network,the checkpoint for entering the metaverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vibing (VBG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Vibing hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vibing (VBG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vibing (VBG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vibing nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vibing hinna ennustust kohe!

VBG kohalike valuutade suhtes

Vibing (VBG) tokenoomika

Vibing (VBG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VBG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vibing (VBG) kohta

Kui palju on Vibing (VBG) tänapäeval väärt?
Reaalajas VBG hind USD on 0.243595 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VBG/USD hind?
Praegune hind VBG/USD on $ 0.243595. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vibing turukapitalisatsioon?
VBG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VBG ringlev varu?
VBG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VBG (ATH) hind?
VBG saavutab ATH hinna summas 1.83 USD.
Mis oli kõigi aegade VBG madalaim (ATL) hind?
VBG nägi ATL hinda summas 0.02697948 USD.
Milline on VBG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VBG kauplemismaht on -- USD.
Kas VBG sel aastal kõrgemale ka suundub?
VBG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VBG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:39:16 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.