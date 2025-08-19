Mis on Vetter Skylabs (VSL)

Skylabs is powered by its native BEP-20 token (VSL) and houses two independently functioning launchpad platforms — Launchpad and Vsale. Stakers of VSL get allocations in Launchpad projects and royalties from shared revenue generated from the VSL buy-sell tax and launchpads. Stakers receive 100% of the VSL buy tax and 33.33% of the sell tax, as well as 20% of revenue generated from both Launchpads. Only VSL stakers can participate in top-tier projects launching off Skylabs Launchpad. Vsale follows the standard “open launch” model giving developers a hub to launch projects to the public while locking liquidity. The founding team consists of Robyn Linn, Mike Klinger and Jeremy James. All with years of experience in cryptocurrency projects.

Vetter Skylabs (VSL) tokenoomika

Vetter Skylabs (VSL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vetter Skylabs (VSL) kohta Kui palju on Vetter Skylabs (VSL) tänapäeval väärt? Reaalajas VSL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VSL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VSL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vetter Skylabs turukapitalisatsioon? VSL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VSL ringlev varu? VSL ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSL (ATH) hind? VSL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade VSL madalaim (ATL) hind? VSL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VSL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VSL kauplemismaht on -- USD . Kas VSL sel aastal kõrgemale ka suundub? VSL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSL hinna ennustust

