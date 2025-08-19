Vetter Skylabs hind (VSL)
Vetter Skylabs (VSL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul VSL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VSLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on VSL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vetter Skylabs praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. VSL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 25000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 311.81K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Vetter Skylabs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vetter Skylabs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vetter Skylabs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vetter Skylabs ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+15.92%
|60 päeva
|$ 0
|+27.19%
|90 päeva
|$ 0
|--
Skylabs is powered by its native BEP-20 token (VSL) and houses two independently functioning launchpad platforms — Launchpad and Vsale. Stakers of VSL get allocations in Launchpad projects and royalties from shared revenue generated from the VSL buy-sell tax and launchpads. Stakers receive 100% of the VSL buy tax and 33.33% of the sell tax, as well as 20% of revenue generated from both Launchpads. Only VSL stakers can participate in top-tier projects launching off Skylabs Launchpad. Vsale follows the standard “open launch” model giving developers a hub to launch projects to the public while locking liquidity. The founding team consists of Robyn Linn, Mike Klinger and Jeremy James. All with years of experience in cryptocurrency projects.
Vetter Skylabs (VSL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
