Vetter hind (VETTER)

Loendis mitteolevad

1 VETTER/USD reaalajas hind:

--
----
-2.20%1D
USD
Vetter (VETTER) reaalajas hinnagraafik
Vetter (VETTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00004365
$ 0.00004365
24 h madal
$ 0.00004475
$ 0.00004475
24 h kõrge

$ 0.00004365
$ 0.00004365

$ 0.00004475
$ 0.00004475

$ 0.02116124
$ 0.02116124

$ 0.00003265
$ 0.00003265

--

-2.43%

+3.25%

+3.25%

Vetter (VETTER) reaalajas hind on $0.00004365. Viimase 24 tunni jooksul VETTER kaubeldud madalaim $ 0.00004365 ja kõrgeim $ 0.00004475 näitab aktiivset turu volatiivsust. VETTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02116124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003265.

Lüliajalise tootluse osas on VETTER muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.43% 24 tunni vältel +3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vetter (VETTER) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

--
----

$ 174.58K
$ 174.58K

0.00
0.00

4,000,000,000.0
4,000,000,000.0

Vetter praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. VETTER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 174.58K.

Vetter (VETTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vetter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vetter ja USD hinnamuutus $ +0.0000038278.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vetter ja USD hinnamuutus $ +0.0000070199.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vetter ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.43%
30 päeva$ +0.0000038278+8.77%
60 päeva$ +0.0000070199+16.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Vetter (VETTER)

Vetter Token, where crowdsourcing meets a.i. and gamification to empower the crypto investor. Reinventing the Crypto Research Game. Vetter Token, helping crypto insiders become a better Vetter. Crypto Calendar helps identify the projects most likely to 2x to 1000x based on poster history. Vetter Token (VETTER) makes crypto research fun! With a proven use case, the dApp highlights projects worth researching by ranking the poster’s performance. Add in compensation, points, tipping and a bad-ass interface, and you have the best crypto research tool at your fingertips.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Vetter (VETTER) allikas

Ametlik veebisait

Vetter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vetter (VETTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vetter (VETTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vetter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vetter hinna ennustust kohe!

VETTER kohalike valuutade suhtes

Vetter (VETTER) tokenoomika

Vetter (VETTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VETTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vetter (VETTER) kohta

Kui palju on Vetter (VETTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas VETTER hind USD on 0.00004365 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VETTER/USD hind?
Praegune hind VETTER/USD on $ 0.00004365. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vetter turukapitalisatsioon?
VETTER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VETTER ringlev varu?
VETTER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VETTER (ATH) hind?
VETTER saavutab ATH hinna summas 0.02116124 USD.
Mis oli kõigi aegade VETTER madalaim (ATL) hind?
VETTER nägi ATL hinda summas 0.00003265 USD.
Milline on VETTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VETTER kauplemismaht on -- USD.
Kas VETTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
VETTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VETTER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.