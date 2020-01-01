VetMe (VETME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VetMe (VETME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VetMe (VETME) teave VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Ametlik veebisait: https://vetmeblock.com Ostke VETME kohe!

VetMe (VETME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VetMe (VETME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 369.94K $ 369.94K $ 369.94K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 378.52K $ 378.52K $ 378.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00037852 $ 0.00037852 $ 0.00037852 Lisateave VetMe (VETME) hinna kohta

VetMe (VETME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VetMe (VETME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VETME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VETME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VETME tokeni tokenoomikat, avastage VETME tokeni reaalajas hinda!

VETME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VETME võiks suunduda? Meie VETME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VETME tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!