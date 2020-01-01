VetMe (VETME) tokenoomika
VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients.
Avastage VetMe (VETME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
VetMe (VETME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
VetMe (VETME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate VETME tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
VETME tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate VETME tokeni tokenoomikat, avastage VETME tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.