VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients.

VetMe (VETME) tokenoomika

VetMe (VETME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VETME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VetMe (VETME) kohta Kui palju on VetMe (VETME) tänapäeval väärt? Reaalajas VETME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VETME/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VETME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VetMe turukapitalisatsioon? VETME turukapitalisatsioon on $ 383.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VETME ringlev varu? VETME ringlev varu on 977.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VETME (ATH) hind? VETME saavutab ATH hinna summas 0.00537621 USD . Mis oli kõigi aegade VETME madalaim (ATL) hind? VETME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VETME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VETME kauplemismaht on -- USD . Kas VETME sel aastal kõrgemale ka suundub? VETME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VETME hinna ennustust

