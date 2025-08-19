Mis on veSync (VS)

veSync is a community-driven ve(3,3) DEX on zkSync Era. Governance token: veSync($VS). veSync($VS) is a standard ERC-20 token, which can be traded on zkSync DEX like SyncSwap, iZumi Finance, veSync. veSync($VS) can also be locked to veVS to join protocol governance and vote to different liquidity gauges. Users' can provide liquidity on veSync to join the yield farming to earn veSync($VS) as a reward. veSync($VS) emission rate on different liquidity pool are decided by the voting result on every voting epoch.

veSync (VS) tokenoomika

veSync (VS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse veSync (VS) kohta Kui palju on veSync (VS) tänapäeval väärt? Reaalajas VS hind USD on 0.00027715 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VS/USD hind? $ 0.00027715 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on veSync turukapitalisatsioon? VS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VS ringlev varu? VS ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VS (ATH) hind? VS saavutab ATH hinna summas 0.01523437 USD . Mis oli kõigi aegade VS madalaim (ATL) hind? VS nägi ATL hinda summas 0.00010896 USD . Milline on VS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VS kauplemismaht on -- USD . Kas VS sel aastal kõrgemale ka suundub? VS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VS hinna ennustust

