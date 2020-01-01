Vestra DAO (VSTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vestra DAO (VSTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vestra DAO (VSTR) teave VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Ametlik veebisait: https://vestradao.com/ Valge raamat: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Ostke VSTR kohe!

Vestra DAO (VSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vestra DAO (VSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.82M $ 9.82M $ 9.82M Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 307.40M $ 307.40M $ 307.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00143796 $ 0.00143796 $ 0.00143796 Praegune hind: $ 0.00614796 $ 0.00614796 $ 0.00614796 Lisateave Vestra DAO (VSTR) hinna kohta

Vestra DAO (VSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vestra DAO (VSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VSTR tokeni tokenoomikat, avastage VSTR tokeni reaalajas hinda!

VSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VSTR võiks suunduda? Meie VSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VSTR tokeni hinna ennustust kohe!

