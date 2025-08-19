Mis on Vestige (VEST)

Vestige (previously TinyChart) is the most reliable data platform for Algorand assets, integrating multiple data sources into easy to digest asset pages. It allows traders to find new ASA's as well as monitor their value. The platform continuously improves with new features and integrates new AMMs. Vestige token is an utility token used for access to premium features.

Üksuse Vestige (VEST) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vestige (VEST) kohta Kui palju on Vestige (VEST) tänapäeval väärt? Reaalajas VEST hind USD on 0.00963097 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VEST/USD hind? $ 0.00963097 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VEST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vestige turukapitalisatsioon? VEST turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VEST ringlev varu? VEST ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VEST (ATH) hind? VEST saavutab ATH hinna summas 0.04715774 USD . Mis oli kõigi aegade VEST madalaim (ATL) hind? VEST nägi ATL hinda summas 0.00700654 USD . Milline on VEST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VEST kauplemismaht on -- USD . Kas VEST sel aastal kõrgemale ka suundub? VEST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VEST hinna ennustust

