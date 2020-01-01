Vesta Finance (VSTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vesta Finance (VSTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vesta Finance (VSTA) teave Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin. Ametlik veebisait: https://vestafinance.xyz/ Ostke VSTA kohe!

Vesta Finance (VSTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vesta Finance (VSTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 22.44M $ 22.44M $ 22.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01823604 $ 0.01823604 $ 0.01823604 Praegune hind: $ 0.04909364 $ 0.04909364 $ 0.04909364 Lisateave Vesta Finance (VSTA) hinna kohta

Vesta Finance (VSTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vesta Finance (VSTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VSTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VSTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VSTA tokeni tokenoomikat, avastage VSTA tokeni reaalajas hinda!

VSTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VSTA võiks suunduda? Meie VSTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VSTA tokeni hinna ennustust kohe!

