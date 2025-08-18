Rohkem infot VSTA

Vesta Finance logo

Vesta Finance hind (VSTA)

Loendis mitteolevad

1 VSTA/USD reaalajas hind:

$0.051103
$0.051103$0.051103
0.00%1D
USD
Vesta Finance (VSTA) reaalajas hinnagraafik
Vesta Finance (VSTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

$ 0.01823604
$ 0.01823604$ 0.01823604

--

--

+2.79%

+2.79%

Vesta Finance (VSTA) reaalajas hind on $0.051103. Viimase 24 tunni jooksul VSTA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. VSTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.47 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01823604.

Lüliajalise tootluse osas on VSTA muutunud viimase tunni jooksul, 24 tunni vältel +2.79% viimase 7 päeva jooksul.

Vesta Finance (VSTA) – turuteave

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

22.44M
22.44M 22.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Vesta Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.15M. VSTA ringlev varu on 22.44M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.11M.

Vesta Finance (VSTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vesta Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vesta Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0097274816.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vesta Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0287166154.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vesta Finance ja USD hinnamuutus $ +0.02010727000366177.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0097274816+19.04%
60 päeva$ +0.0287166154+56.19%
90 päeva$ +0.02010727000366177+64.87%

Mis on Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

Üksuse Vesta Finance (VSTA) allikas

Ametlik veebisait

Vesta Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vesta Finance (VSTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vesta Finance (VSTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vesta Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vesta Finance hinna ennustust kohe!

VSTA kohalike valuutade suhtes

Vesta Finance (VSTA) tokenoomika

Vesta Finance (VSTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vesta Finance (VSTA) kohta

Kui palju on Vesta Finance (VSTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VSTA hind USD on 0.051103 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VSTA/USD hind?
Praegune hind VSTA/USD on $ 0.051103. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vesta Finance turukapitalisatsioon?
VSTA turukapitalisatsioon on $ 1.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VSTA ringlev varu?
VSTA ringlev varu on 22.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSTA (ATH) hind?
VSTA saavutab ATH hinna summas 6.47 USD.
Mis oli kõigi aegade VSTA madalaim (ATL) hind?
VSTA nägi ATL hinda summas 0.01823604 USD.
Milline on VSTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VSTA kauplemismaht on -- USD.
Kas VSTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VSTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSTA hinna ennustust.
