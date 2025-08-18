Mis on Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

Üksuse Vesta Finance (VSTA) allikas Ametlik veebisait

VSTA kohalike valuutade suhtes

Vesta Finance (VSTA) tokenoomika

Vesta Finance (VSTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vesta Finance (VSTA) kohta Kui palju on Vesta Finance (VSTA) tänapäeval väärt? Reaalajas VSTA hind USD on 0.051103 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VSTA/USD hind? $ 0.051103 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VSTA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vesta Finance turukapitalisatsioon? VSTA turukapitalisatsioon on $ 1.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VSTA ringlev varu? VSTA ringlev varu on 22.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSTA (ATH) hind? VSTA saavutab ATH hinna summas 6.47 USD . Mis oli kõigi aegade VSTA madalaim (ATL) hind? VSTA nägi ATL hinda summas 0.01823604 USD . Milline on VSTA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VSTA kauplemismaht on -- USD . Kas VSTA sel aastal kõrgemale ka suundub? VSTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSTA hinna ennustust

Vesta Finance (VSTA) Olulised valdkonna uudised