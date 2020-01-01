Vesper Finance (VSP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vesper Finance (VSP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vesper Finance (VSP) teave Ametlik veebisait: https://vesper.finance/

Vesper Finance (VSP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vesper Finance (VSP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 79.51 $ 79.51 $ 79.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01046877 $ 0.01046877 $ 0.01046877 Praegune hind: $ 0.17404 $ 0.17404 $ 0.17404 Lisateave Vesper Finance (VSP) hinna kohta

Vesper Finance (VSP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vesper Finance (VSP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VSP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VSP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VSP tokeni tokenoomikat, avastage VSP tokeni reaalajas hinda!

VSP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VSP võiks suunduda? Meie VSP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

