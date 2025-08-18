Rohkem infot VSP

Vesper Finance logo

Vesper Finance hind (VSP)

Loendis mitteolevad

1 VSP/USD reaalajas hind:

$0.22254
$0.22254$0.22254
-5.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Vesper Finance (VSP) reaalajas hinnagraafik
Vesper Finance (VSP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.219479
$ 0.219479$ 0.219479
24 h madal
$ 0.240783
$ 0.240783$ 0.240783
24 h kõrge

$ 0.219479
$ 0.219479$ 0.219479

$ 0.240783
$ 0.240783$ 0.240783

$ 79.51
$ 79.51$ 79.51

$ 0.01046877
$ 0.01046877$ 0.01046877

-0.01%

-5.93%

-7.54%

-7.54%

Vesper Finance (VSP) reaalajas hind on $0.22254. Viimase 24 tunni jooksul VSP kaubeldud madalaim $ 0.219479 ja kõrgeim $ 0.240783 näitab aktiivset turu volatiivsust. VSPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 79.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01046877.

Lüliajalise tootluse osas on VSP muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, -5.93% 24 tunni vältel -7.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vesper Finance (VSP) – turuteave

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

8.51M
8.51M 8.51M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Vesper Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.88M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VSP ringlev varu on 8.51M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.21M.

Vesper Finance (VSP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vesper Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0140413700233981.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vesper Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0808670747.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vesper Finance ja USD hinnamuutus $ +0.1690968854.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vesper Finance ja USD hinnamuutus $ -0.04929540621819247.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0140413700233981-5.93%
30 päeva$ +0.0808670747+36.34%
60 päeva$ +0.1690968854+75.98%
90 päeva$ -0.04929540621819247-18.13%

Mis on Vesper Finance (VSP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Vesper Finance (VSP) allikas

Ametlik veebisait

Vesper Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vesper Finance (VSP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vesper Finance (VSP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vesper Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vesper Finance hinna ennustust kohe!

VSP kohalike valuutade suhtes

Vesper Finance (VSP) tokenoomika

Vesper Finance (VSP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VSP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vesper Finance (VSP) kohta

Kui palju on Vesper Finance (VSP) tänapäeval väärt?
Reaalajas VSP hind USD on 0.22254 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VSP/USD hind?
Praegune hind VSP/USD on $ 0.22254. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vesper Finance turukapitalisatsioon?
VSP turukapitalisatsioon on $ 1.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VSP ringlev varu?
VSP ringlev varu on 8.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VSP (ATH) hind?
VSP saavutab ATH hinna summas 79.51 USD.
Mis oli kõigi aegade VSP madalaim (ATL) hind?
VSP nägi ATL hinda summas 0.01046877 USD.
Milline on VSP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VSP kauplemismaht on -- USD.
Kas VSP sel aastal kõrgemale ka suundub?
VSP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VSP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.