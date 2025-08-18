Mis on Verus (VRSC)

Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.

Üksuse Verus (VRSC) allikas Ametlik veebisait

Verus hinna ennustus (USD)

VRSC kohalike valuutade suhtes

Verus (VRSC) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verus (VRSC) kohta Kui palju on Verus (VRSC) tänapäeval väärt? Reaalajas VRSC hind USD on 2.14 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VRSC/USD hind? $ 2.14 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VRSC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Verus turukapitalisatsioon? VRSC turukapitalisatsioon on $ 169.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VRSC ringlev varu? VRSC ringlev varu on 79.18M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VRSC (ATH) hind? VRSC saavutab ATH hinna summas 6.74 USD . Mis oli kõigi aegade VRSC madalaim (ATL) hind? VRSC nägi ATL hinda summas 0.00177843 USD . Milline on VRSC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VRSC kauplemismaht on -- USD . Kas VRSC sel aastal kõrgemale ka suundub? VRSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VRSC hinna ennustust

