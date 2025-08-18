Rohkem infot VRSC

Verus hind (VRSC)

Loendis mitteolevad

1 VRSC/USD reaalajas hind:

$2.14
-1.00%1D
Verus (VRSC) reaalajas hinnagraafik
Verus (VRSC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.12
24 h madal
$ 2.28
24 h kõrge

$ 2.12
$ 2.28
$ 6.74
$ 0.00177843
-1.88%

-1.05%

-3.36%

-3.36%

Verus (VRSC) reaalajas hind on $2.14. Viimase 24 tunni jooksul VRSC kaubeldud madalaim $ 2.12 ja kõrgeim $ 2.28 näitab aktiivset turu volatiivsust. VRSCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00177843.

Lüliajalise tootluse osas on VRSC muutunud -1.88% viimase tunni jooksul, -1.05% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Verus (VRSC) – turuteave

$ 169.56M
--
$ 169.56M
79.18M
79,180,497.477257
Verus praegune turukapitalisatsioon on $ 169.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VRSC ringlev varu on 79.18M, mille koguvaru on 79180497.477257. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.56M.

Verus (VRSC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Verus ja USD hinnamuutus $ -0.022912585125225.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Verus ja USD hinnamuutus $ +0.4909838380.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Verus ja USD hinnamuutus $ -0.2253233820.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Verus ja USD hinnamuutus $ -0.5402415787086.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.022912585125225-1.05%
30 päeva$ +0.4909838380+22.94%
60 päeva$ -0.2253233820-10.52%
90 päeva$ -0.5402415787086-20.15%

Mis on Verus (VRSC)

Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.

Üksuse Verus (VRSC) allikas

Verus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verus (VRSC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verus (VRSC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Verus hinna ennustust kohe!

VRSC kohalike valuutade suhtes

Verus (VRSC) tokenoomika

Verus (VRSC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VRSC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verus (VRSC) kohta

Kui palju on Verus (VRSC) tänapäeval väärt?
Reaalajas VRSC hind USD on 2.14 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VRSC/USD hind?
Praegune hind VRSC/USD on $ 2.14. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Verus turukapitalisatsioon?
VRSC turukapitalisatsioon on $ 169.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VRSC ringlev varu?
VRSC ringlev varu on 79.18M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VRSC (ATH) hind?
VRSC saavutab ATH hinna summas 6.74 USD.
Mis oli kõigi aegade VRSC madalaim (ATL) hind?
VRSC nägi ATL hinda summas 0.00177843 USD.
Milline on VRSC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VRSC kauplemismaht on -- USD.
Kas VRSC sel aastal kõrgemale ka suundub?
VRSC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VRSC hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.