VersaGames (VERSA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VersaGames (VERSA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VersaGames (VERSA) teave VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames' staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project's low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Ametlik veebisait: https://versagames.io/

VersaGames (VERSA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VersaGames (VERSA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Koguvaru: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Ringlev varu: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01429351 $ 0.01429351 $ 0.01429351 Lisateave VersaGames (VERSA) hinna kohta

VersaGames (VERSA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VersaGames (VERSA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VERSA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VERSA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VERSA tokeni tokenoomikat, avastage VERSA tokeni reaalajas hinda!

