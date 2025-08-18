Mis on VersaGames (VERSA)

VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.

VersaGames (VERSA) tokenoomika

VersaGames (VERSA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERSA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VersaGames (VERSA) kohta Kui palju on VersaGames (VERSA) tänapäeval väärt? Reaalajas VERSA hind USD on 0.01158889 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VERSA/USD hind? $ 0.01158889 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VERSA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VersaGames turukapitalisatsioon? VERSA turukapitalisatsioon on $ 1.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VERSA ringlev varu? VERSA ringlev varu on 108.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VERSA (ATH) hind? VERSA saavutab ATH hinna summas 0.100492 USD . Mis oli kõigi aegade VERSA madalaim (ATL) hind? VERSA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VERSA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VERSA kauplemismaht on -- USD . Kas VERSA sel aastal kõrgemale ka suundub? VERSA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VERSA hinna ennustust

