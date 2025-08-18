Mis on Verified USD (USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

Üksuse Verified USD (USDV) allikas Ametlik veebisait

Verified USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verified USD (USDV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verified USD (USDV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake Verified USD hinna ennustust kohe!

USDV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Verified USD (USDV) tokenoomika

Verified USD (USDV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verified USD (USDV) kohta Kui palju on Verified USD (USDV) tänapäeval väärt? Reaalajas USDV hind USD on 0.289873 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDV/USD hind? $ 0.289873 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Verified USD turukapitalisatsioon? USDV turukapitalisatsioon on $ 175.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDV ringlev varu? USDV ringlev varu on 605.57K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDV (ATH) hind? USDV saavutab ATH hinna summas 1.034 USD . Mis oli kõigi aegade USDV madalaim (ATL) hind? USDV nägi ATL hinda summas 0.09982 USD . Milline on USDV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDV kauplemismaht on -- USD . Kas USDV sel aastal kõrgemale ka suundub? USDV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDV hinna ennustust

