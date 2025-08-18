Rohkem infot VRO

VeraOne logo

VeraOne hind (VRO)

Loendis mitteolevad

1 VRO/USD reaalajas hind:

$104.41
$104.41$104.41
-3.00%1D
mexc
USD
VeraOne (VRO) reaalajas hinnagraafik
VeraOne (VRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 104.42
$ 104.42$ 104.42
24 h madal
$ 110.35
$ 110.35$ 110.35
24 h kõrge

$ 104.42
$ 104.42$ 104.42

$ 110.35
$ 110.35$ 110.35

$ 117.0
$ 117.0$ 117.0

$ 41.55
$ 41.55$ 41.55

-0.98%

-2.89%

-4.63%

-4.63%

VeraOne (VRO) reaalajas hind on $104.53. Viimase 24 tunni jooksul VRO kaubeldud madalaim $ 104.42 ja kõrgeim $ 110.35 näitab aktiivset turu volatiivsust. VROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 117.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 41.55.

Lüliajalise tootluse osas on VRO muutunud -0.98% viimase tunni jooksul, -2.89% 24 tunni vältel -4.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VeraOne (VRO) – turuteave

$ 38.03M
$ 38.03M$ 38.03M

--
----

$ 38.03M
$ 38.03M$ 38.03M

364.03K
364.03K 364.03K

364,028.5887237
364,028.5887237 364,028.5887237

VeraOne praegune turukapitalisatsioon on $ 38.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VRO ringlev varu on 364.03K, mille koguvaru on 364028.5887237. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.03M.

VeraOne (VRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VeraOne ja USD hinnamuutus $ -3.1130571511966.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VeraOne ja USD hinnamuutus $ -3.1420150050.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VeraOne ja USD hinnamuutus $ -5.3100090170.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VeraOne ja USD hinnamuutus $ +2.20571314946221.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -3.1130571511966-2.89%
30 päeva$ -3.1420150050-3.00%
60 päeva$ -5.3100090170-5.07%
90 päeva$ +2.20571314946221+2.16%

Mis on VeraOne (VRO)

VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.

VRO kohalike valuutade suhtes

VeraOne (VRO) tokenoomika

VeraOne (VRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VeraOne (VRO) kohta

Kui palju on VeraOne (VRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas VRO hind USD on 104.53 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VRO/USD hind?
Praegune hind VRO/USD on $ 104.53. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VeraOne turukapitalisatsioon?
VRO turukapitalisatsioon on $ 38.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VRO ringlev varu?
VRO ringlev varu on 364.03K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VRO (ATH) hind?
VRO saavutab ATH hinna summas 117.0 USD.
Mis oli kõigi aegade VRO madalaim (ATL) hind?
VRO nägi ATL hinda summas 41.55 USD.
Milline on VRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VRO kauplemismaht on -- USD.
Kas VRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
VRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VRO hinna ennustust.
VeraOne (VRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

