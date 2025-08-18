Mis on VeraOne (VRO)

VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VeraOne (VRO) allikas Ametlik veebisait

VeraOne hinna ennustus (USD)

Kui palju on VeraOne (VRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VeraOne (VRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VeraOne nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VeraOne hinna ennustust kohe!

VRO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

VeraOne (VRO) tokenoomika

VeraOne (VRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VeraOne (VRO) kohta Kui palju on VeraOne (VRO) tänapäeval väärt? Reaalajas VRO hind USD on 104.53 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VRO/USD hind? $ 104.53 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VeraOne turukapitalisatsioon? VRO turukapitalisatsioon on $ 38.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VRO ringlev varu? VRO ringlev varu on 364.03K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VRO (ATH) hind? VRO saavutab ATH hinna summas 117.0 USD . Mis oli kõigi aegade VRO madalaim (ATL) hind? VRO nägi ATL hinda summas 41.55 USD . Milline on VRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VRO kauplemismaht on -- USD . Kas VRO sel aastal kõrgemale ka suundub? VRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VRO hinna ennustust

VeraOne (VRO) Olulised valdkonna uudised