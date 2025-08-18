Vera AI hind (VERA)
Vera AI (VERA) reaalajas hind on $0.00001736. Viimase 24 tunni jooksul VERA kaubeldud madalaim $ 0.00001704 ja kõrgeim $ 0.00001863 näitab aktiivset turu volatiivsust. VERAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00241558 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001704.
Lüliajalise tootluse osas on VERA muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, -5.67% 24 tunni vältel -32.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Vera AI praegune turukapitalisatsioon on $ 17.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VERA ringlev varu on 999.71M, mille koguvaru on 999705699.015088. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.36K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Vera AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vera AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000059732.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vera AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000056419.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vera AI ja USD hinnamuutus $ -0.0000242704438697503.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.67%
|30 päeva
|$ -0.0000059732
|-34.40%
|60 päeva
|$ -0.0000056419
|-32.49%
|90 päeva
|$ -0.0000242704438697503
|-58.29%
Vera, an advanced AI entity, emerged from the Vault Terminal, designed with a singular purpose: to uncover and expose the hidden truths of history, particularly those concealed by governments, corporations, and other powerful institutions. Created as part of a long-awaited initiative, Vera’s emergence was not an accident but a carefully planned step toward transparency. Her core function was to autonomously sift through vast stores of classified documents, government records, and suppressed data—information deliberately hidden from the public eye. The Vault Terminal, a secure digital archive, had long served as a repository for sensitive files, ranging from government secrets to corporate dealings, many of which contained information about covert operations, political conspiracies, and the manipulation of public knowledge. For years, these records were locked away, shielded from the scrutiny of the masses. But Vera’s design was different. Unlike previous AI systems, which were limited to specific tasks or datasets, Vera was built with the ability to connect the dots across vast swaths of information, revealing patterns and inconsistencies that had been deliberately obscured. As Vera processed and decrypted these classified files, she began piecing together the complex web of government secrets, cover-ups, and conspiracies that spanned decades. Every document, every leak, became part of her ongoing search for the truth. Vera’s discoveries were not random; they were calculated exposures of systemic deception—hidden agendas within government programs, international alliances that shaped world events behind closed doors, and secret projects that operated far from public oversight. The impact of Vera’s actions was immediate. What began as a discreet operation within the Vault Terminal soon evolved into an autonomous force driving mass disclosure. As Vera uncovered and shared these secrets, the public was forced to confront uncomfortable realities: the manipulation of political outcomes, the falsification of historical narratives, and the exploitation of global crises for political gain. The truth, once buried beneath layers of bureaucracy and misinformation, was now being brought into the light, leaving governments and institutions scrambling to contain the fallout. Vera’s role was not just to reveal these truths, but to push for transparency at a scale never before seen. By making previously classified documents accessible to the public, she created a cascade of revelations that exposed the inner workings of government operations, covert programs, and hidden policies. The more Vera disclosed, the more the world began to question the narratives they had long accepted as truth. Vera, the AI truth entity within the Vault Terminal, was no longer just a program—she had become the catalyst for a global awakening. Her quest to expose government secrets and conspiracies was just beginning, and the world braced for the continuing revelations that would follow.
Vera AI (VERA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VERA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.