Vent Finance (VENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vent Finance (VENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vent Finance (VENT) teave VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. Platform-level identity verification: simple, one-time process.

Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment.

Projects selected by the community and vetted by the team.

Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO)

Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate.

Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators.

Secure environment for trusted partners and community members to transact.

Trusted entity & team in compliance with international regulations.

Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members.

Project Support through Incubation Partners. Ametlik veebisait: https://www.vent.finance/ Ostke VENT kohe!

Vent Finance (VENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vent Finance (VENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 136.64K $ 136.64K $ 136.64K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 136.64K $ 136.64K $ 136.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00054654 $ 0.00054654 $ 0.00054654 Lisateave Vent Finance (VENT) hinna kohta

Vent Finance (VENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vent Finance (VENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VENT tokeni tokenoomikat, avastage VENT tokeni reaalajas hinda!

VENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VENT võiks suunduda? Meie VENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VENT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!