Mis on Vent Finance (VENT)

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.

Üksuse Vent Finance (VENT) allikas Ametlik veebisait

VENT kohalike valuutade suhtes

Vent Finance (VENT) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vent Finance (VENT) kohta Kui palju on Vent Finance (VENT) tänapäeval väärt? Reaalajas VENT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VENT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vent Finance turukapitalisatsioon? VENT turukapitalisatsioon on $ 136.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VENT ringlev varu? VENT ringlev varu on 250.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VENT (ATH) hind? VENT saavutab ATH hinna summas 1.18 USD . Mis oli kõigi aegade VENT madalaim (ATL) hind? VENT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VENT kauplemismaht on -- USD . Kas VENT sel aastal kõrgemale ka suundub? VENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VENT hinna ennustust

Vent Finance (VENT) Olulised valdkonna uudised