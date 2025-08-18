Rohkem infot VUSD

Veno USD hind (VUSD)

1 VUSD/USD reaalajas hind:

$0.998338
$0.998338
-0.40%1D
Veno USD (VUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:05:01 (UTC+8)

Veno USD (VUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.991568
$ 0.991568
24 h madal
$ 1.005
$ 1.005
24 h kõrge

$ 0.991568
$ 0.991568

$ 1.005
$ 1.005

$ 1.066
$ 1.066

$ 0.90303
$ 0.90303

-0.66%

-0.56%

-0.39%

-0.39%

Veno USD (VUSD) reaalajas hind on $0.995731. Viimase 24 tunni jooksul VUSD kaubeldud madalaim $ 0.991568 ja kõrgeim $ 1.005 näitab aktiivset turu volatiivsust. VUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.066 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.90303.

Lüliajalise tootluse osas on VUSD muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -0.56% 24 tunni vältel -0.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Veno USD (VUSD) – turuteave

$ 3.30M
$ 3.30M

--
----

$ 3.31M
$ 3.31M

3.32M
3.32M

3,322,837.708507164
3,322,837.708507164

Veno USD praegune turukapitalisatsioon on $ 3.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VUSD ringlev varu on 3.32M, mille koguvaru on 3322837.708507164. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.31M.

Veno USD (VUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Veno USD ja USD hinnamuutus $ -0.0056090544164827.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Veno USD ja USD hinnamuutus $ -0.0057881843.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Veno USD ja USD hinnamuutus $ -0.0047729369.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Veno USD ja USD hinnamuutus $ +0.0003028424501052.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0056090544164827-0.56%
30 päeva$ -0.0057881843-0.58%
60 päeva$ -0.0047729369-0.47%
90 päeva$ +0.0003028424501052+0.03%

Mis on Veno USD (VUSD)

Üksuse Veno USD (VUSD) allikas

Ametlik veebisait

Veno USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Veno USD (VUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Veno USD (VUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Veno USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Veno USD hinna ennustust kohe!

VUSD kohalike valuutade suhtes

Veno USD (VUSD) tokenoomika

Veno USD (VUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Veno USD (VUSD) kohta

Kui palju on Veno USD (VUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas VUSD hind USD on 0.995731 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VUSD/USD hind?
Praegune hind VUSD/USD on $ 0.995731. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Veno USD turukapitalisatsioon?
VUSD turukapitalisatsioon on $ 3.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VUSD ringlev varu?
VUSD ringlev varu on 3.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VUSD (ATH) hind?
VUSD saavutab ATH hinna summas 1.066 USD.
Mis oli kõigi aegade VUSD madalaim (ATL) hind?
VUSD nägi ATL hinda summas 0.90303 USD.
Milline on VUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas VUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
VUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VUSD hinna ennustust.
Veno USD (VUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.