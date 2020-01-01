Veno Finance (VNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Veno Finance (VNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Veno Finance (VNO) teave Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners

Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure

We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises

LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability

Ametlik veebisait: https://veno.finance/ Valge raamat: https://veno-finance.gitbook.io/veno-finance/veno/litepaper

Veno Finance (VNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Veno Finance (VNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.69M $ 7.69M $ 7.69M Koguvaru: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B Ringlev varu: $ 514.57M $ 514.57M $ 514.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.12M $ 28.12M $ 28.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.521713 $ 0.521713 $ 0.521713 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01111337 $ 0.01111337 $ 0.01111337 Praegune hind: $ 0.01497835 $ 0.01497835 $ 0.01497835 Lisateave Veno Finance (VNO) hinna kohta

Veno Finance (VNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Veno Finance (VNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VNO tokeni tokenoomikat, avastage VNO tokeni reaalajas hinda!

VNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VNO võiks suunduda? Meie VNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VNO tokeni hinna ennustust kohe!

