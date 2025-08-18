Veno Finance hind (VNO)
Veno Finance (VNO) reaalajas hind on $0.01547888. Viimase 24 tunni jooksul VNO kaubeldud madalaim $ 0.01524463 ja kõrgeim $ 0.01641042 näitab aktiivset turu volatiivsust. VNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.521713 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01111337.
Lüliajalise tootluse osas on VNO muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -4.23% 24 tunni vältel -17.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Veno Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 7.96M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VNO ringlev varu on 514.42M, mille koguvaru on 1882504834.592066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.14M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Veno Finance ja USD hinnamuutus $ -0.00068384161953608.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Veno Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0011796640.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Veno Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0020041883.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Veno Finance ja USD hinnamuutus $ -0.003366845779376078.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00068384161953608
|-4.23%
|30 päeva
|$ -0.0011796640
|-7.62%
|60 päeva
|$ +0.0020041883
|+12.95%
|90 päeva
|$ -0.003366845779376078
|-17.86%
Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.