Rohkem infot VETH

VETH Hinnainfo

VETH Ametlik veebisait

VETH Tokenoomika

VETH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Veno ETH logo

Veno ETH hind (VETH)

Loendis mitteolevad

1 VETH/USD reaalajas hind:

$4,280.95
$4,280.95$4,280.95
-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Veno ETH (VETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:12:52 (UTC+8)

Veno ETH (VETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,269.98
$ 4,269.98$ 4,269.98
24 h madal
$ 4,544.22
$ 4,544.22$ 4,544.22
24 h kõrge

$ 4,269.98
$ 4,269.98$ 4,269.98

$ 4,544.22
$ 4,544.22$ 4,544.22

$ 4,784.69
$ 4,784.69$ 4,784.69

$ 1,400.82
$ 1,400.82$ 1,400.82

-1.00%

-4.03%

-1.09%

-1.09%

Veno ETH (VETH) reaalajas hind on $4,280.97. Viimase 24 tunni jooksul VETH kaubeldud madalaim $ 4,269.98 ja kõrgeim $ 4,544.22 näitab aktiivset turu volatiivsust. VETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,784.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,400.82.

Lüliajalise tootluse osas on VETH muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -4.03% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Veno ETH (VETH) – turuteave

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

454.79
454.79 454.79

454.7906602204899
454.7906602204899 454.7906602204899

Veno ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 1.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VETH ringlev varu on 454.79, mille koguvaru on 454.7906602204899. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.95M.

Veno ETH (VETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Veno ETH ja USD hinnamuutus $ -180.228569358729.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Veno ETH ja USD hinnamuutus $ +814.8402578970.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Veno ETH ja USD hinnamuutus $ +2,968.7075701170.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Veno ETH ja USD hinnamuutus $ +1,757.2119074493682.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -180.228569358729-4.03%
30 päeva$ +814.8402578970+19.03%
60 päeva$ +2,968.7075701170+69.35%
90 päeva$ +1,757.2119074493682+69.63%

Mis on Veno ETH (VETH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Veno ETH (VETH) allikas

Ametlik veebisait

Veno ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Veno ETH (VETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Veno ETH (VETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Veno ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Veno ETH hinna ennustust kohe!

VETH kohalike valuutade suhtes

Veno ETH (VETH) tokenoomika

Veno ETH (VETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Veno ETH (VETH) kohta

Kui palju on Veno ETH (VETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas VETH hind USD on 4,280.97 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VETH/USD hind?
Praegune hind VETH/USD on $ 4,280.97. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Veno ETH turukapitalisatsioon?
VETH turukapitalisatsioon on $ 1.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VETH ringlev varu?
VETH ringlev varu on 454.79 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VETH (ATH) hind?
VETH saavutab ATH hinna summas 4,784.69 USD.
Mis oli kõigi aegade VETH madalaim (ATL) hind?
VETH nägi ATL hinda summas 1,400.82 USD.
Milline on VETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VETH kauplemismaht on -- USD.
Kas VETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
VETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:12:52 (UTC+8)

Veno ETH (VETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.