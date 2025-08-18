Mis on VENKO ($VENKO)

This friendly alien loves to make new friends and to abduct cute cuddly pets, and captivated by the marvels of the Solana blockchain, and holding immense respect for Anatoly Yakovenko, this friendly alien decided to abduct Anatoly's last five letters. $VENKO acts as a digital passport to an exclusive community where he united Alien, UAP and Crypto enthusiasts, all under the banner of mutal curiosity and camaraderie.

Üksuse VENKO ($VENKO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

VENKO hinna ennustus (USD)

Kui palju on VENKO ($VENKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VENKO ($VENKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VENKO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$VENKO kohalike valuutade suhtes

VENKO ($VENKO) tokenoomika

VENKO ($VENKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $VENKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VENKO ($VENKO) kohta Kui palju on VENKO ($VENKO) tänapäeval väärt? Reaalajas $VENKO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $VENKO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $VENKO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VENKO turukapitalisatsioon? $VENKO turukapitalisatsioon on $ 24.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $VENKO ringlev varu? $VENKO ringlev varu on 597.09B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $VENKO (ATH) hind? $VENKO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $VENKO madalaim (ATL) hind? $VENKO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $VENKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $VENKO kauplemismaht on -- USD . Kas $VENKO sel aastal kõrgemale ka suundub? $VENKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $VENKO hinna ennustust

