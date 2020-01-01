Velvet Unicorn by Virtuals (VU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Velvet Unicorn by Virtuals (VU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) teave Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/630

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Velvet Unicorn by Virtuals (VU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Koguvaru: $ 994.12M $ 994.12M $ 994.12M Ringlev varu: $ 994.12M $ 994.12M $ 994.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01677295 $ 0.01677295 $ 0.01677295 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00114561 $ 0.00114561 $ 0.00114561 Lisateave Velvet Unicorn by Virtuals (VU) hinna kohta

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Velvet Unicorn by Virtuals (VU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VU tokeni tokenoomikat, avastage VU tokeni reaalajas hinda!

VU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VU võiks suunduda? Meie VU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VU tokeni hinna ennustust kohe!

