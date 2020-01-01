Velvet AI (VELAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Velvet AI (VELAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Velvet AI (VELAI) teave Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards. Ametlik veebisait: https://velvetai.xyz Ostke VELAI kohe!

Velvet AI (VELAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Velvet AI (VELAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 183.38K $ 183.38K $ 183.38K Koguvaru: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Ringlev varu: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 183.38K $ 183.38K $ 183.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00599055 $ 0.00599055 $ 0.00599055 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016595 $ 0.00016595 $ 0.00016595 Lisateave Velvet AI (VELAI) hinna kohta

Velvet AI (VELAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Velvet AI (VELAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VELAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VELAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VELAI tokeni tokenoomikat, avastage VELAI tokeni reaalajas hinda!

VELAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VELAI võiks suunduda? Meie VELAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VELAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!