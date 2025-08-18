Mis on Velvet AI (VELAI)

Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.

Üksuse Velvet AI (VELAI) allikas Ametlik veebisait

Velvet AI (VELAI) tokenoomika

Velvet AI (VELAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VELAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Velvet AI (VELAI) kohta Kui palju on Velvet AI (VELAI) tänapäeval väärt? Reaalajas VELAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VELAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VELAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Velvet AI turukapitalisatsioon? VELAI turukapitalisatsioon on $ 261.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VELAI ringlev varu? VELAI ringlev varu on 1.11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VELAI (ATH) hind? VELAI saavutab ATH hinna summas 0.00599055 USD . Mis oli kõigi aegade VELAI madalaim (ATL) hind? VELAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VELAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VELAI kauplemismaht on -- USD . Kas VELAI sel aastal kõrgemale ka suundub? VELAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VELAI hinna ennustust

