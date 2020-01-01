VelasPad (VLXPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi VelasPad (VLXPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

VelasPad (VLXPAD) teave The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC. Ametlik veebisait: https://velaspad.io/ Ostke VLXPAD kohe!

VelasPad (VLXPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage VelasPad (VLXPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 433.06M $ 433.06M $ 433.06M Ringlev varu: $ 433.06M $ 433.06M $ 433.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00255178 $ 0.00255178 $ 0.00255178 Lisateave VelasPad (VLXPAD) hinna kohta

VelasPad (VLXPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud VelasPad (VLXPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VLXPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VLXPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VLXPAD tokeni tokenoomikat, avastage VLXPAD tokeni reaalajas hinda!

VLXPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VLXPAD võiks suunduda? Meie VLXPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VLXPAD tokeni hinna ennustust kohe!

