VelasPad hind (VLXPAD)

Loendis mitteolevad

1 VLXPAD/USD reaalajas hind:

$0.0026346
$0.0026346$0.0026346
+1.10%1D
USD
VelasPad (VLXPAD) reaalajas hinnagraafik
VelasPad (VLXPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00260568
$ 0.00260568$ 0.00260568
24 h madal
$ 0.00264305
$ 0.00264305$ 0.00264305
24 h kõrge

$ 0.00260568
$ 0.00260568$ 0.00260568

$ 0.00264305
$ 0.00264305$ 0.00264305

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.11%

+7.22%

+7.22%

VelasPad (VLXPAD) reaalajas hind on $0.0026346. Viimase 24 tunni jooksul VLXPAD kaubeldud madalaim $ 0.00260568 ja kõrgeim $ 0.00264305 näitab aktiivset turu volatiivsust. VLXPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.31 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VLXPAD muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.11% 24 tunni vältel +7.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VelasPad (VLXPAD) – turuteave

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

433.06M
433.06M 433.06M

433,060,192.1206057
433,060,192.1206057 433,060,192.1206057

VelasPad praegune turukapitalisatsioon on $ 1.14M -- 24 tunnise kauplemismahuga. VLXPAD ringlev varu on 433.06M, mille koguvaru on 433060192.1206057. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14M.

VelasPad (VLXPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse VelasPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse VelasPad ja USD hinnamuutus $ +0.0038700477.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse VelasPad ja USD hinnamuutus $ +0.0024219706.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse VelasPad ja USD hinnamuutus $ +0.00044792467086474.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.11%
30 päeva$ +0.0038700477+146.89%
60 päeva$ +0.0024219706+91.93%
90 päeva$ +0.00044792467086474+20.48%

Mis on VelasPad (VLXPAD)

The First Launchpad on VELAS Blockchain, The fastest AVM Blockchain in the world to date. VLXPAD is a deflationary launchpad token which grants users platform access to exclusive IDO's, Staking Rewards, and much more. VLXPAD is incubated by the highly successful BlueZilla VC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse VelasPad (VLXPAD) allikas

Ametlik veebisait

VelasPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on VelasPad (VLXPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VelasPad (VLXPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VelasPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VelasPad hinna ennustust kohe!

VLXPAD kohalike valuutade suhtes

VelasPad (VLXPAD) tokenoomika

VelasPad (VLXPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VLXPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VelasPad (VLXPAD) kohta

Kui palju on VelasPad (VLXPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas VLXPAD hind USD on 0.0026346 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VLXPAD/USD hind?
Praegune hind VLXPAD/USD on $ 0.0026346. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VelasPad turukapitalisatsioon?
VLXPAD turukapitalisatsioon on $ 1.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VLXPAD ringlev varu?
VLXPAD ringlev varu on 433.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VLXPAD (ATH) hind?
VLXPAD saavutab ATH hinna summas 1.31 USD.
Mis oli kõigi aegade VLXPAD madalaim (ATL) hind?
VLXPAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VLXPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VLXPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas VLXPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
VLXPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VLXPAD hinna ennustust.
