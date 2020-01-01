Vela Token (VELA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vela Token (VELA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vela Token (VELA) teave Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.vela.exchange/ Valge raamat: https://www.vela.exchange/whitepaper.pdf Ostke VELA kohe!

Vela Token (VELA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vela Token (VELA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.42K $ 32.42K $ 32.42K Koguvaru: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Ringlev varu: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.49K $ 67.49K $ 67.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00192828 $ 0.00192828 $ 0.00192828 Lisateave Vela Token (VELA) hinna kohta

Vela Token (VELA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vela Token (VELA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VELA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VELA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VELA tokeni tokenoomikat, avastage VELA tokeni reaalajas hinda!

